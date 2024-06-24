В прессе появилась информация о том, что защитник «Локомотива» Александр Сильянов интересен нескольким клубам Премьер-лиги. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», «Спартак» в летнее трансферное окно Сильянова не подпишет. Наш источник отметил, что позиция правого защитника в стане «красно-белых» уже укомплектована.

Александру Сильянову 23 года, специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают игрока «Локомотива» в 4,5 миллиона евро. Если брать сезон 2023/2024, то Сильянов провёл 27 матчей, в которых забил два гола и отдал один голевой пас на партнёра.