Бывшие центральные защитники «Спартака» Самуэль Жиго и Георгий Джикия могут воссоединиться.

Как сообщает Foot Mercato, защитник «Марселя» Жиго в ближайшее время перейдет в «Трабзонспор». По данным источника, сумма сделки составит 3,8 млн евро.

Ранее сообщалось, что несколько турецких клубов, в том числе «Трабзонспор», готовы предложить Джикии трудовой договор. Напомним, после окончания минувшего сезона 30-летний защитник покинул «Спартак» свободным агентом.

По итогам чемпионата Турции – 2023/24 «Трабзонспор» стал третьим и завоевал бронзовые медали, набрав 67 очков в 38 сыгранных встречах.