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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Жиго и Джикия снова могут стать одноклубниками слухи

24 Июня 2024 • 18:27 Комментировать

Бывшие центральные защитники «Спартака» Самуэль Жиго и Георгий Джикия могут воссоединиться.

Как сообщает Foot Mercato, защитник «Марселя» Жиго в ближайшее время перейдет в «Трабзонспор». По данным источника, сумма сделки составит 3,8 млн евро.

Ранее сообщалось, что несколько турецких клубов, в том числе «Трабзонспор», готовы предложить Джикии трудовой договор. Напомним, после окончания минувшего сезона 30-летний защитник покинул «Спартак» свободным агентом.

По итогам чемпионата Турции – 2023/24 «Трабзонспор» стал третьим и завоевал бронзовые медали, набрав 67 очков в 38 сыгранных встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Марсель Трабзонспор Георгий Джикия Самуэль Жиго трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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