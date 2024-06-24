Ещё один клуб РПЛ отказался от Дзюбы

Нападающий Артём Дзюба остаётся в статусе свободного агента после ухода из «Локомотива» по завершению сезона 2023/2024. Как сообщает телеграм-канал «ЭкСпорт Клипина», от возможности подписания контракта с 35-летним Дзюбой отказался «Пари НН».

Ранее появлялась информация о том, что от Артёма Дзюбы отказались «Химки».

Отметим, что в сезоне 2023/2024 Артём Дзюба провёл за «Локомотив» 26 официальных матчей, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативных паса на партнёров. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают опытного нападающего в 2 миллиона евро.