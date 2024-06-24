Кафанов — о Латышонке: «У него практически нет слабых мест»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался об игре новичка «Зенита» Евгения Латышонка.

— У него практически нет никаких явных слабых мест. Ему теперь нужна игровая практика, — заявил Кафанов Metaratings.

Напомним, в летнее трансферное окно 26-летний Латышонок перебрался из «Балтики» в «Зенит».

В прошедшем сезоне Латышонок провел 34 матча во всех турнирах, пропустил 44 мяча и восемь раз смог оставить свои ворота «сухими».

Дебют Латышонка за «Зенит» может состояться уже 13 июля. В этот день «сине-бело-голубые» сыграют с «Краснодаром» в матче за OLIMPBET-Суперкубок России.