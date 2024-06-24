Раскрыта зарплата Глушенкова в «Зените»

Несколько дней назад было объявлено о трансфере атакующего полузащитника Максима Глушенкова из «Локомотива» в «Зенит».

«Сумма трансфера Глушенкова – около 600 млн рублей. Зарплата игрока за сезон – порядка 1,4 млн долларов», - комментарий неназванного собеседника приводит «РИА Новости».

В сезоне 2023/2024 Максим Глушенков провёл за «Локомотив» 38 официальных матчей, в которых записал на свой счёт восемь голов и двадцать один результативный пас на партнёра. За московский клуб полузащитник выступал с начала 2023 года.

Добавим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из шести предыдущих сезонов.