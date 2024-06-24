Агент высказался о ситуации Миранчука

Агент Вадим Шпинёв, который работает с полузащитником Антоном Миранчуком, высказался о ситуации своего клиента. Действующий контракт 28-летнего Миранчука с «Локомотивом» рассчитан до конца июня. По словам Шпинёва, «железнодорожники» ведут работу по подписанию с хавбеком нового трудового договора.

«Клуб предпринимает все шаги, чтобы Антон остался в команде. На завтра назначен следующий раунд переговоров. По результатам можно будет что-то говорить, но пока то предложение, которое было сделано «Локомотивом», абсолютно не устраивает ни футболиста, ни нас», - цитирует Шпинёва Sport24.

Антон Миранчук в сезоне 2023/2024 провёл за «Локомотив» 38 официальных матчей. В них полузащитник записал на свой счёт восемь голов и семь результативных передач на партнёров.

Напомним, что прошлый чемпионат России «Локомотив» завершил на четвёртой позиции в таблице.