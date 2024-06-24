Бобёр: «Ошибкой переход Горшкова в «Зенит» нельзя назвать»

Антон Бобёр, экс-игрок полузащиты самарских «Крыльев Советов» высказался о Юрии Горшкове. Этот защитник официально пополнил ряды питерского «Зенита», перейдя в стан чемпиона России из «крылышек».

«Решил за место в основе побороться, ошибкой назвать этот переход нельзя, ведь каждому хочется расти, играть в лучших командах. Это шаг вперёд. Он поборется за место в старте, что получится – посмотрим», - говорит Бобёр «Чемпионату».

Ранее Горшков обратился к фанатам своего нового клуба, а также дал первый комментарий после смены Самары – на Питер. Напомним, что Горшков выступал в составе «Крыльев» с 2020 года.