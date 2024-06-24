Центральный нападающий «Бетиса» Виллиан Жозе близок к переходу в московский «Спартак».

Как утверждает журналист Фабио Алейшо, «Спартак» согласовал условия личного контракта с 32-летним бразильцем. При этом источник отмечает, что «красно-белые» еще не получили ответа от «Бетиса» для завершения сделки.

Ранее сообщалось, что стоимость трансфера составит полтора миллиона евро.

В минувшем сезоне Жозе принял участие в 43 матчах во всех турнирах, забил 14 мячей и записал на свой счет шесть результативных передач.

Действующий контракт Жозе с «Бетисом» рассчитан до середины 2026 года.