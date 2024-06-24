«Локомотив» может нарушить правило, чтобы сохранить Миранчука

Не исключено, что полузащитник Антон Миранчук подпишет новый контракт с «Локомотивом» и останется в клубе. Агент Вадим Шпинёв говорил, что уход Миранчука свободным агентом очень вероятен, но, похоже, точка ещё не поставлена.

Согласно данным «Спорт-Экспресса», ради подписания нового контракта с Миранчуком «Локомотив» может нарушить собственное правило, касающееся потолка заработных плат. В ближайшее время состоится новый раунд переговоров между представителями клуба и представителями игрока.

Ранее Шпинёв предупреждал «Локомотив» о том, что подписание нового контракта с Миранчуком будет дорогим.