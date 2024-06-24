Российский нападающий Артём Дзюба не перейдёт в подмосковные «Химки».

Как сообщает Legalbet, руководство «Химок» приняло решение не подписывать трудовой договор с 35-летним Дзюбой. Утверждается, что в команде уже есть достаточное количество форвардов, к тому же этим летом «Химки» подписали Антона Заболотного, который моложе Дзюбы на два года.

После окончания прошедшего сезона «Локомотив» не стал продлевать контракт с Дзюбой, который выступал за команду с февраля 2023 года.

В минувшей кампании Дзюба сыграл в 26 встречах во всех турнирах, забил четыре мяча и стал автором четырех ассистов.