Следующий футбольный сезон в России по обыкновению будет открывать матч за трофей – за суперкубок. В этом году титул будут разыгрывать «Зенит» и «Краснодар» - чемпион и вице-чемпион страны соответственно.

В понедельник было объявлено время начала OLIMPBET-Суперкубка России. Футболисты «Зенита» и «Краснодара» услышат стартовый свиток 13 июля в 20:30 по московскому времени.

Стоит отметить, что OLIMPBET-Суперкубок России будет принимать Волгоград. Билеты на матч начнут продаваться уже в среду, 26 июня. Приобрести их можно будет на Kassir.ru.

Добавим, что «Краснодар» выступит в матче за суперкубок впервые.