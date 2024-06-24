Ларин: «Думаю, у Горшкова будет игровая практика в «Зените»

Экс-директор «Чертаново» Николай Ларин высказался о переходе защитника Юрия Горшкова из «Крыльев Советов» в «Зенит».

— Думаю, у него будет игровая практика, и он в состоянии доказать, что российские футболисты могут быть сильнее бразильских, — заявил Ларин Metaratings.

При этом специалист считает, что Горшкову потребуется время на адаптацию, но неизвестно, сколько она займет.

В понедельник, 24 июня, «Зенит» сообщил о трансфере 25-летнего Горшкова. Защитник подписал трудовой договор с «сине-бело-голубыми» до 2027 года с возможностью продления еще на один год.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость сделки составила 1,26 млн евро.