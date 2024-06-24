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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Горшков обратился к фанатам «Зенита»

24 Июня 2024 • 17:08 Комментировать

В понедельник «Зенит» официально объявил о подписании контракта с защитником Юрием Горшковым. 25-летний футболист в комментарии для пресс-службы питерского клуба обратился к болельщикам.

«Дорогие болельщики! Обещаю вам, что буду выкладываться на каждой игре, отдавать себя полностью и по максимуму приносить пользу этому клубу», - сказал Горшков.

Первый официальный матч в сезоне 2024/2025 «Зенит» проведёт в субботу, 13 июля. В этот день команда Сергея Семака будет сражаться с «Краснодаром» за суперкубок страны. Как известно, питерцы в мае стали чемпионами России шестой год подряд.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Юрий Горшков
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