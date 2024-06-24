Горшков высказался после перехода в «Зенит»

Новичок «Зенита» Юрий Горшков дал комментарий после перехода в питерский клуб из «Крыльев Советов».

«Я очень счастлив! Это моя детская мечта, и я рад оказаться здесь», - сказал Горшков, чьи слова приводятся на сайте «Зенита».

По словам 25-летнего Горшкова, решение о переходе в «Зенит» он принял очень быстро – за считанные секунды.

«Узнал от агента, а решение принял за 10 секунд. Сразу сказал: «Да!» И дальше ждал, когда уладятся все формальности», - сказал Горшков.

Как известно, Юрий Горшков является воспитанником академии «Чертаново». За «Крылья Советов» защитник выступал с августа 2020 года.

Отметим, что «Зенит» выигрывал чемпионат России в каждом из шести предыдущих сезонов.