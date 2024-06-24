Бабаев назвал игроков, с которыми ЦСКА ведёт переговоры

Роман Бабаев, который в ЦСКА занимает должность генерального директора, дал комментарий по поводу желания клуба продлить контракты с некоторыми футболистами.

«Сейчас переговоры ведутся с Гайичем, Зделаром, Рошей. Мы общаемся с представителями футболистов, чтобы все стороны были удовлетворены. В контракте Лукина есть пункт об автоматическом продлении соглашения. Но думаю, что мы продлим контракт заранее», - слова Бабаева с пресс-конференции приводит телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

Добавим, что ЦСКА завершил последний чемпионат России на шестой позиции. Следующий сезон Российской премьер-лиги уже не за горами – матчи первого тура пройдут с 19 по 21 июля включительно.

Стоит сказать, что новым главным тренером ЦСКА стал Марко Николич.