Крайний защитник московского «Локомотива» Александр Сильянов может продолжить карьеру в другом российском клубе.

По информации Sport24, в услугах 23-летнего футболиста заинтересованы «Спартак», «Динамо» и «Краснодар».

В прошедшей кампании Сильянов появился на поле в 27 встречах во всех турнирах, отметился двумя забитыми мячами и записал в свой актив один голевой пас.

Действующий трудовой договор Сильянова с «Локомотивом» рассчитан до середины 2026 года. Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость защитника составляет четыре с половиной миллиона евро.