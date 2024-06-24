Тренер ЦСКА Николич: «Готов помочь Станковичу»

Новый главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался о соперничестве с Деяном Станковичем. Последний, как известно, недавно возглавил «Спартак».

«Знаем друг друга с детства, когда мы играли на юношеских турнирах. Мы практически соседи в Белграде. У него была великолепная карьера игрока, теперь он работает тренером. Если нужно, то готов ему помочь с адаптацией в Москве. Он находится на своём месте в «Спартаке», - слова Николича приводит телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

Стоит сказать, что Марко Николич в своё время уже работал в российском футболе – с «Локомотивом». Сербский специалист тренировал «железнодорожников» в 2020-2021 годах. В последнем сезоне Николич возглавлял «Шабаб Аль-Ахли».