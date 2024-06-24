Кафанов: Максименко провёл лучший сезон в карьере

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился комментарием об игре голкипера «Спартака» Александра Максименко в прошедшем сезоне.

«Прошедший сезон был лучшим в карьере Саши Максименко. Мы с ним об этом говорили. Так что он заслужил попасть в десятку лучших игроков сезона», — цитирует Кафанова «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Максименко провел 29 матчей во всех турнирах, пропустил 27 мячей и 12 раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Напомним, минувший сезон московский «Спартак» завершил на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков в 30 турах.