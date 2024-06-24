Корниленко: «Уход Горшкова — это потеря для «Крыльев»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко поделился комментарием об уходе защитника Юрия Горшкова в санкт-петербургский «Зенит».

Специалист заявил, что клуб благодарен Горшкову за все годы, ведь он был практически незаменимым игроком на своей позиции.

«Уход Горшкова — это потеря для «Крыльев». Но такова футбольная жизнь. Нам тяжело конкурировать с «Зенитом», — приводит слова Корниленко «Чемпионат».

В понедельник, 24 июня, пресс-служба «Зенита» объявила о переходе Горшкова. Трудовой договор между сторонами рассчитан на три года с возможностью продления еще на один сезон.