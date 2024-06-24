Тренер «Пари НН» Илич высказался об уходе Кучаева

Рулевой «Пари НН» Саша Илич дал комментарий на тему ухода из клуба полузащитника Константина Кучаева. Как известно, футболист перебрался в «Ростов», о чём было объявлено недавно.

«Он отличный парень и игрок. Конечно, хотелось, чтобы он остался. Но финансовая сторона вопроса, вероятно, вынудила его покинуть клуб. Он хороший игрок, который проделал отличную работу. Думаю, если бы он остался, он бы играл ещё лучше», - цитирует Илича «Спорт-Экспресс».

Напомним, что по итогам прошлого сезона «Пари НН» сохранил место в Российской премьер-лиге за счёт победы над тульским «Арсеналом» в стыковых матчах (3:2 по сумме двух встреч).

Матчи первого тура следующего чемпионата России пройдут с 19 по 21 июля включительно.