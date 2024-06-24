«Зенит» официально объявил о переходе в свои ряды защитника Юрия Горшкова. После трансфера из «Крыльев Советов» 25-летний Горшков заключил с питерским клубом контракт на три сезона. В нём прописана опция продления ещё на один год.

«Зенит» приветствует Юрия Горшкова в Петербурге и желает новых побед - в футболке «сине-бело-голубых», - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Юрий Горшков является воспитанником академии «Чертаново». За «Крылья Советов» защитник играл с лета 2020 года. За это время Горшков провёл 147 матчей, в которых записал на свой счёт 9 голов и 19 голевых передач на партнёров.