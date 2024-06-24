Бабурин: «Зенит» забрал у «Балтики» качественного вратаря»

Голкипер московского «Торпедо» Егор Бабурин высказался о переходе Евгения Латышонка из «Балтики» в петербургский «Зенит». Трансфер вратаря обошёлся команде Сергея Семака в 300 тысяч евро.

«Зенит» забрал у «Балтики» качественного вратаря после его очень хорошего сезона», – приводит слова Бабурина Bobsoccer.

Отметим, что Латышонок является воспитанником академии «Краснодара», который был одним из главных конкурентов «Зенита» в борьбе за чемпионский титул в последнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

В прошлом сезоне 26-летний Латышонок провёл 26 матчей в чемпионате, где 4 раза сохранил свои ворота сухими.