В ЦСКА рассказали о договорённости с Чаловым

Минувшей весной ЦСКА продлил контракт с нападающим Фёдором Чаловым, но только на полгода – до конца сезона 2024/2025. Такой короткий срок трудового соглашения связан с желанием 26-летнего футболиста поиграть в Европе.

Роман Бабаев, который занимает должность генерального директора ЦСКА, высказался о ситуации с Чаловым.

«Мы контактируем. У нас с Чаловым есть договорённость, что если он не уйдёт в Европу этим летом, то мы начнём переговоры по новому контракту», - сказал Бабаев журналистам.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Фёдора Чалова в 11 миллионов евро.