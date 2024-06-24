«Спартак» купит форварда из Ла Лиги

Состав «Спартака» в ближайшее время пополнит нападающий. Речь идёт о Виллиане Жозе, представляющем «Бетис». «Красно-белые» заплатят за 32-летнего бразильца 1,5 миллиона евро. Об этом рассказывает телеграм-канал «У Кузьмича|«Спартак».

Всего в испанской Ла Лиге Виллиан Жозе провёл 267 матчей, в которых записал на свой счёт 82 гола и 26 результативных передач на партнёров.

Как известно, «Спартак» уже начал подготовку к сезону 2023/2024 под руководством нового тренера – команду принял Деян Станкович.

Добавим, что прошлый чемпионат России «Спартак» завершил на пятой позиции в турнирной таблице.