Тренер ЦСКА Николич высказался о будущем Чалова

Главный тренер ЦСКА Марко Николич дал комментарий по поводу будущего нападающего Фёдора Чалова. Как известно, 26-летний футболист хочет попробовать свои силы в Европе.

«Чалов долго играет за ЦСКА. Если будет предложение из Европы, мы не будем его удержать. Если предложения не будет, он останется. Всё будет по-дружески», - сказа Николич журналистам.

Отметим, что в апреле ЦСКА продлил контракт с Чаловым, но только на полгода. Теперь трудовое соглашение рассчитано до конца сезона 2024/2025.

Всего за первую команду ЦСКА Фёдор Чалов провёл 261 официальный матч, в которых записал на свой счёт 89 голов и 44 результативных паса на партнёров.