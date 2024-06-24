Кравцов интересен трём клубам РПЛ

«Локомотив» сохраняет интерес к полузащитнику «Сочи» Кириллу Кравцову. Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», московский клуб видит в 22-летнем полузащитнике футболиста, который способен заменить Дмитрия Баринова, если капитан команды летом отправится в Европу.

В то же время отмечается, что интерес к Кравцову также проявляют такие клубы РПЛ, как «Краснодар» и «Ростов».

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Кирилла Кравцова в 1,5 миллиона евро. «Сочи», как известно, по итогам сезона 2023/2024 вылетел из Российской премьер-лиги в Мелбет-Первую лигу.