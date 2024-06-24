ЦСКА может вернуть легионера

ЦСКА изучает возможности для усиления состава в летнее трансферное окно. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», на радаре «армейцев» оказался Жан-Филипп Гбамен. Московскому клубу нужен футболист в центр поля с хорошим отбором мяча. 28-летний Гбамен является одним из основных кандидатов.

В феврале 2022 года ЦСКА арендовал Гбамена у «Эвертона». По завершению того сезона ивуариец вернулся в английский клуб. В настоящий момент полузащитник, способный также действовать в обороне, не имеет клубной прописки, то есть подписать его можно бесплатно.

Матчи первого тура РПЛ пройдут с 19 по 21 июля.