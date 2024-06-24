Глушаков высказался о возможном возвращении Промеса в «Спартак»

Бывший футболист сборной России Денис Глушаков прокомментировал новость о возможном возвращении нидерландского форварда «Спартака» Квинси Промеса в Россию.
«Как игрок он нужен «Спартаку». За полгода нельзя потерять форму. Думаю, он там дурака не валял и тренировался. Знаю его характер. Ему есть, что доказывать. Очень хотел бы его возвращения», - передает слова Глушакова «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Промес был арестован в ОАЭ в феврале. Игроку было запрещено покидать территорию страны. В Нидерландах Квинси получил тюремный срок по двум уголовным делам. Футболиста приговорили к 7,5 годам лишения свободы.
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