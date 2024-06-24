Глушаков высказался о возможном возвращении Промеса в «Спартак»

«Как игрок он нужен «Спартаку». За полгода нельзя потерять форму. Думаю, он там дурака не валял и тренировался. Знаю его характер. Ему есть, что доказывать. Очень хотел бы его возвращения», - передает слова Глушакова «Спорт-Экспресс».