В Нидерландах отреагировали на информацию о возвращении Промеса в «Спартак»

В прокуратуре Амстердама прокомментировали информацию о возможном возвращении нападающего Квинси Промеса в московский «Спартак».

«Это вопрос к властям Объединенных Арабских Эмиратов. Поэтому вам следует обратиться туда с запросом. С нашей стороны никаких новостей нет», - сообщили «Спорт-Экспрессу» в прокуратуре.

Напомним, что Промес был задержан в Дубае минувшей зимой и не смог вернуться с тренировочных сборов в Москву. С того момента ему запрещено покидать пределы ОАЭ.

В минувшем сезоне Квинси провел за «красно-белых» 21 встречу, записав на свой счет восемь забитых мячей и восемь результативных передач.