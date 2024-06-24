Ветеран «Спартака» Андрей Коновалов эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о возможном возвращении Квинси Промеса в московскую команду.

- В СМИ пишут, что Промес в скором времени может вернуться в Россию из Эмиратов и заключить новый контракт со «Спартаком». Как бы к этому отнеслись?

- Мне кажется, возвращение Промеса – это спорный вопрос.

- Почему?

- Его же признали виновным. Не знаю, как отнеслось к этому руководство клуба.

- Стало известно, что руководство «Спартака» занимается оформлением новой рабочей визы для Промеса, поскольку старая истекает вместе с его контрактом 30 июня. Это значит, что клуб хочет видеть его в своих рядах?

- Наверное, да. Но если игрока признали виновным, значит, будет много имиджевых вопросов к клубу по возвращению Промеса в «Спартак».

- Но в РПЛ есть примеры выступлений футболистов с разными историями.

- Возможно, это были не громкие дела, и футболисты не такие яркие, как Промес. А голландец – это яркая звезда нашего чемпионата, поэтому не исключаю негатив по этому поводу. Не знаю, как это все клуб сможет погасить. Если вообще захочет это делать. Я помню, что с Мамаевым «Краснодар» расстался после его истории. Там уделяют много внимания подрастающему поколению.

- Считаете, что в РПЛ должна быть закрыта дорога игрокам, которые оступились?

- Я бы так не сказал. У каждого своя индивидуальная ситуация. Поэтому к каждому такому игроку надо подходить отдельно. Как футболист Промес – хороший пример, но его поступки заставляют задуматься.

- Промес долгое время был без игровой практики, а сборы уже идут. Не скажется ли такой простой на его игровых качествах?

- Это опытный игрок, мастеровитый. Как я понимаю, он сейчас активно тренируется, а не просто лежит на диване. А игровая практика – это наживное. Проведет один матч, все восстановится и будет нормально.

- Нужен ли вообще этот футболист «Спартаку»? Может быть команда уже научилась обходиться без него?

- Есть пословица, что незаменимых нет. Но хорошие футболисты нужны всегда.

Елена Григорьевская