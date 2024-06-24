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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Позор»: Губерниев предупредил «Спартак»

24 Июня 2024 • 12:48 Комментировать (1)

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на последние новости. Есть информация, что Квинси Промес в ближайшее время вернётся в расположение «Спартака» после злоключения в ОАЭ.

По мнению Губерниева, из-за возвращения Промеса может пострадать репутация «Спартака».

«Квинси Промес – это позор, и «Спартак» берёт на себя все риски. Если этот позорник будет играть в российском чемпионате, то пятно ляжет и на московский «Спартак». Он преступник и должен сидеть в тюрьме, а не в футбол играть в России», - цитирует Губерниева Metaratings.

Напомним, что ранее Промес в Нидерландах получил два тюремных срока – шесть лет за контрабанду наркотиков и полтора года за нанесение ранений родственнику. В конце февраля Квинси задержали в ОАЭ вскоре после оставления места ДТП. Нидерланды запрашивали выдачу своего гражданина.

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Спартак Москва Дмитрий Губерниев Квинси Промес ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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shatun29
24 Июня 2024 в 13:09
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