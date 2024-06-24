«Спартак» принял решение по Промесу

Вторую часть сезона 2023/2024 «Спартак» проводил без Квинси Промеса. Нидерландский нападающий не смог вернуться в Россию после зимних сборов из-за проблем с законом – Промеса задержали в ОАЭ после ДТП, а позже выдачу футболиста запрашивали Нидерланды, где Квинси ранее получил два тюремных срока. В прессе появилась информация о том, что очень скоро Промес вернётся в Россию, а значит – в «Спартак».

Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», по возвращению в Россию «Спартак» продлит контракт с Промесом. Очевидно, соответствующее решение уже приняли в клубе.

Ранее в прессе писали, что действующий контракт 32-летнего Промеса рассчитан до конца текущего месяца, а не до конца следующего сезона (некоторые источники указывают такую дату).