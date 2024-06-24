Промес вернётся в «Спартак»

Появилась новая информация о будущем нападающего «Спартака» Квинси Промеса. С высокой долей вероятности в скором времени нидерландский футболист вернётся в Россию.

Как сообщает Legalbet, вопрос с возращением Промеса из ОАЭ в Россию близок к решению на уровне министерств государств.

Как известно, в конце зимы Квинси Промес не смог вернуться в Россию с командой после завершения сборов. Футболиста задержали из-за оставления места ДТП. Позже запрос на выдачу Промеса сделали Нидерланды – на родине футболист ранее получил два тюремных срока (по обоим поданы апелляции).

Действующий контракт Квинси Промеса со «Спартаком» рассчитан до середины 2025 года.