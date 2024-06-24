Стрепетов оценил перспективы Глушенкова в «Зените»

Экс-тренер «Зенита» Алексей Стрепетов поделился мнением о шансах полузащитника Максима Глушенкова заиграть в петербургском клубе.
«У Максима очень бойцовский характер, лидерские качества. И он точно переходит в Петербург бороться и завоевывать место в стартовом составе. И я думаю, у него это получится», - передает слова эксперта «РБ Спорт».
Напомним, что Глушенков перешел из московского «Локомотива» в «Зенит» на прошлой неделе. Стороны заключили долгосрочный трудовой договор, рассчитанный на четыре года. В соглашении прописан пункт о возможной пролонгации на сезон.
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