«Рубин» усилится полузащитником «Сочи»

23-летний хавбек «Сочи» Александар Юкич может продолжить карьеру в казанском «Рубине».

Как стало известно журналистам «Чемпионата», полузащитник подпишет с клубом четырехлетнее трудовое соглашение. Заработная плата футболиста составит 600 тысяч евро в год.

Напомним, что Александар пополнил ряды сочинского коллектива зимой текущего года. В чемпионате России полузащитник принял участие в 12 встречах, отметившись забитым мячом и результативной передачей. Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.

По итогам минувшего сезона «Сочи» вылетел в Мелбет-Первую лигу, а «Рубин» финишировал в Премьер-лиге на восьмой строчке.