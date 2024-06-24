Появилась информация о будущем вингера московского «Спартак» Тео Бонгонды.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», в стане «красно-белых» готовы расстаться с 28-летним футболистом, если по нему будет выгодное для клуба предложение.

Напомним, Бонгонда перебрался в «Спартак» из испанского «Кадиса» прошлым летом. За трансфер вингера столичный клуб выложил 7,5 миллионов евро.

В минувшей кампании игрок появился на поле в 35 встречах во всех турнирах, забил восемь мячей и оформил два ассиста.

Действующий контракт Бонгонды со «Спартаком» рассчитан до 2027 года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5 млн евро.