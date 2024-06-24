«Спартак» работает над усилением своего состава в летнее трансферное окно. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», в списках московского клуба на усиление позиции левого вингера находится Велько Бирманчевич.

Речь идёт о футболисте «Спарты». Согласно информации, размещённой на портале Transfermarkt, чешский клуб выкупил Бирманчевича у «Тулузы» после сезона аренды. В настоящий момент 26-летний вингер находится в расположении сборной Сербии на чемпионате Европы. В матчах против Англии и Словении Бирманчевич выходил на замену.

Напомним, что «Спартак» занял пятое место в прошлом чемпионате России.