«Спартак» подал документы на оформление новой рабочей визы для Промеса

Московский «Спартак» надеется на возвращение в команду нидерландского нападающего Квинси Промеса.

Как утверждает портал «РБ Спорт», столичный клуб подал документы на оформление новой рабочей визы для 31-летнего Промеса, который в настоящий момент находится в ОАЭ и не может покинуть страну. При этом отмечается, что в «Спартаке» отказались комментировать данную информацию.

Напомним, Промес ждет суда по возможной экстрадиции на родину, где он приговорен к семи с половиной годам колонии по двум статьям.

Действующий трудовой договор Промеса со «Спартаком» рассчитан до середины 2025 года.