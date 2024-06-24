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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» подал документы на оформление новой рабочей визы для Промеса

24 Июня 2024 • 00:01 Комментировать

Московский «Спартак» надеется на возвращение в команду нидерландского нападающего Квинси Промеса.

Как утверждает портал «РБ Спорт», столичный клуб подал документы на оформление новой рабочей визы для 31-летнего Промеса, который в настоящий момент находится в ОАЭ и не может покинуть страну. При этом отмечается, что в «Спартаке» отказались комментировать данную информацию.

Напомним, Промес ждет суда по возможной экстрадиции на родину, где он приговорен к семи с половиной годам колонии по двум статьям.

Действующий трудовой договор Промеса со «Спартаком» рассчитан до середины 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Квинси Промес
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