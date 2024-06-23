В «Коньяспоре» отреагировали на слухи о предложении «Локомотива» по Ндао

Форвард турецкого «Коньяспора» Алассан Ндао не перейдет в московский «Локомотив», поскольку российский клуб не обращался по поводу его приобретения, заявил спортивный директор турецкого клуба Сулейман Огуз.

«Это неправда. Мы не получали никаких предложений по Ндао», - приводит его слова Sport24.ru.

Ранее СМИ сообщали о том, что «железнодорожники» предложили за сенегальца два миллиона евро.

Напомним, по итогам сезона-2023/2024 «Локомотив» остался без медалей РПЛ, заняв четвертое место в турнирной таблице.