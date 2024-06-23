Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Швейцария 3 7
Германия 3 6
Шотландия 3 2
Венгрия 3 1
Группа B
Испания 2 6
Италия 2 3
Албания 2 1
Хорватия 2 1
Группа C
Англия 2 4
Дания 2 2
Словения 2 2
Сербия 2 1
Группа D
Нидерланды 2 4
Франция 2 4
Австрия 2 3
Польша 2 0
Группа E
Румыния 2 3
Бельгия 2 3
Словакия 2 3
Украина 2 3
Группа F
Португалия 2 6
Турция 2 3
Чехия 2 1
Грузия 2 1
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Коньяспоре» отреагировали на слухи о предложении «Локомотива» по Ндао

23 Июня 2024 • 23:21 Комментировать
Локомотив Москва
...
Акрон
21.07 17:00

Форвард турецкого «Коньяспора» Алассан Ндао не перейдет в московский «Локомотив», поскольку российский клуб не обращался по поводу его приобретения, заявил спортивный директор турецкого клуба Сулейман Огуз.

«Это неправда. Мы не получали никаких предложений по Ндао», - приводит его слова Sport24.ru.

Ранее СМИ сообщали о том, что «железнодорожники» предложили за сенегальца два миллиона евро.

Напомним, по итогам сезона-2023/2024 «Локомотив» остался без медалей РПЛ, заняв четвертое место в турнирной таблице.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва РПЛ трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

22 Июня
11:05
Сычёв: «Хочется, чтобы «Локомотив» боролся за первые места»
09:31
Игрок «Локомотива» Салтыков рассказал о своём отпуске
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА АКРОН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Первая команда вылетела с Евро-2024 Договорной матч на Евро-2024: Почему Румыния и Словакия собираются сыграть вничью Роналду заявил о дате завершения карьеры в сборной, а «Реал» выбрал нового тренера – в главных слухах недели Тренер Польши после поражения высказался о Левандовски Сборную Испании могут наказать из-за 16-летнего Ямаля Винисиус сделал выбор между «Реалом» и «ПСЖ» На Кубке Америки требуют наказать Месси и всю сборную Аргентины Месси: Я не такой, как Роналду Тренер Украины Ребров объяснил, почему в воротах сыграл Трубин, а не Лунин В Нидерландах поставили крест на Промесе
Самый скучный матч Евро-2024: кивок Беллингема принёс Англии минимальную победу над Сербией Месси рассказал, чем займётся после завершения карьеры Ошибки в обороне, промахи в атаке: сборная Украины начала Евро с 0:3 от Румынии Договорной матч на Евро-2024: Почему Румыния и Словакия собираются сыграть вничью Гюлер – крутая мощь: Турция повергла Грузию в боевом матче Автогол оторвался в споре бомбардиров: Испания дожала Италию с помощью Калафьори и выиграла группу Сборная Германии переиграла венгров и первой вышла в плей-офф домашнего Евро Роналду заявил о дате завершения карьеры в сборной, а «Реал» выбрал нового тренера – в главных слухах недели Пять игроков, из-за которых Португалия разорвала Турцию и выиграла группу Президент «Реала» Перес выбрал тренера на замену Анчелотти
Спортивные новости
Ферстаппен стал победителем Гран-при Испании, Хэмилтон - третий Калинская на тай-брейке уступила Пегуле в финале турнира в Берлине Овечкин попал в список игроков НХЛ с самыми неэффективными контрактами Хайман побил рекорд Овечкина в НХЛ «Эдмонтон» расправился с «Флоридой» и сравнял счёт в финальной серии Кубка Стэнли Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Июня
23:21 · Россия. Премьер-лига
В «Коньяспоре» отреагировали на слухи о предложении «Локомотива» по Ндао
22:29 · Россия. Премьер-лига
Нетфуллин отреагировал на информацию о возможном уходе из «Химок»
21:18 · Россия. Премьер-лига
Смолов впервые сыграл за «Краснодар» после возвращения в клуб
20:55 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев: «Мы бы взяли Джикию с распростертыми объятиями»
20:51 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Фейеноорда» не хочет переходить в «Спартак»
20:44 · Россия. Премьер-лига
В «Крыльях Советов» ответили на вопрос о возможном уходе Гарре
20:37 · Россия. Премьер-лига
Селюк - о Николиче в ЦСКА: «Не понимаю эту югославскую направленность»
20:01 · Россия. Премьер-лига
Николич: «Было чувство, что когда-нибудь окажусь в ЦСКА»
19:48 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: Думаю, что Худяков будет основным голкипером «Локомотива»
19:35 · Россия. Премьер-лига
Силкин высказался о возможном трансфере Сутормина в «Динамо»
19:25 · Россия. Премьер-лига
Чанов: «Цель у ЦСКА должна быть одна — первая строчка»
18:05 · Чемпионат Европы 2024
Отец Даку высказался о наказании игрока «Рубина» УЕФА
17:57 · Россия. Премьер-лига
Орлов рассказал, зачем «Зенит» берёт Горшкова 3
17:39 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Здорово, что «Спартак» выбрал Станковича»
17:26 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Будет смешно, если Гоцука захотят убрать»
Все новости
Рекомендуем