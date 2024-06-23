Нетфуллин отреагировал на информацию о возможном уходе из «Химок»

Капитан «Химок» Равиль Нетфуллин высказался о своём возможном уходе из подмосковного клуба.

«Лучше этот вопрос задать руководству клуба. У меня действующий контракт, я готовлюсь к сезону в штатном режиме», — приводит слова Нетфуллина «Матч ТВ».

Футболист признался, что к нему есть определенный интерес, но он хочет проявить себя в РПЛ вместе с «Химками», поэтому не думает об уходе.

В прошедшей кампании 31-летний полузащитник принял участие в 35 матчах во всех турнирах, забил шесть голов и отдал два голевых паса.

Трудовой договор Нетфуллина с «Химками» действует до середины следующего года.