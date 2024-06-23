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Смолов впервые сыграл за «Краснодар» после возвращения в клуб

23 Июня 2024 • 21:18 Комментировать

«Краснодар» и «Кубань» провели сегодня товарищескую встречу в рамках подготовки к новому сезону.

Встреча, прошедшая на стадионе академии «быков», завершилась со счётом 1:0 в пользу «Краснодара».

Российский форвард Фёдор Смолов появился на поле на 72-й минуте встречи. Эта игра стала для нападающего первой в составе «быков» после возвращения в клуб.

Напомним, Смолов ранее заключил с «Краснодаром» контракт сроком на один год, до этого он выступал за столичное «Динамо».

Смолов играл в составе «Краснодара» с 2015 по 2018 год. На его счету 101 матч за клуб, в которых он забил 64 гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Фёдор Смолов
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