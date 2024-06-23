Гаджиев: «Мы бы взяли Джикию с распростертыми объятиями»

Махачкалинскому «Динамо» будет трудно потянуть финансовые условия экс-защитника московского «Спартака» Георгия Джикии, однако теоретически он может присоединиться к команде.

«Переход Джикии в махачкалинское «Динамо» возможен только в том случае, если большие клубы, на данный момент, от него откажутся, и наши интересы совпадут в том смысле, что мы поможем Георгию вернуть уровень», - приводит Sport24.ru слова президента клуба Гаджи Гаджиева.

Напомним, по итогам сезона-2023/2024 «Динамо» завоевало путевку в РПЛ.

Контракт Джикии со «Спартаком» истекает в июне 2024 года. Руководство «красно-белых» отказалось его продлевать.