Форвард «Фейеноорда» не хочет переходить в «Спартак»

В СМИ ранее была информация, что «Спартак» хочет заполучить форварда «Фейеноорда» Сантьяго Хименеса.

Как пишет на своих страницах в социальных сетях журналист Керу Руис, московский клуб не делал официального предложения о трансфере игрока, однако «красно-белые» связывались с окружением футболиста и узнавали о возможном переходе. Сообщается, что мексиканец поблагодарил «Спартак» за проявленный интерес, но ясно дал понять, что не хочет играть в России.

Хименес является игроком нидерландского клуба с 2022 года, всего он провёл за «Фейеноорд» 80 матчей и 49 раз поразил ворота соперников.