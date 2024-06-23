В «Крыльях Советов» ответили на вопрос о возможном уходе Гарре

Спортивный директор «Крыльев Советов», высказался о возможном уходе форварда Бенхамина Гарре.

Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересованы «Краснодар» и столичный «Спартак». По некоторым данным, «быки» находятся в продвинутой стадии переговоров по переходу нападающего.

- Он находится в расположении «Крыльев Советов» и готовится к старту чемпионата, - передаёт слова Сергея Корниленко «Чемпионат».

Гарре выступает за самарскую команду с зимы 2023 года. В прошлом сезоне форвард принял участие в 25 матчах, в которых записал на свой счёт девять забитых мячей и сделал три ассиста на партнёров.