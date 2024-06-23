Селюк - о Николиче в ЦСКА: «Не понимаю эту югославскую направленность»

Сербский специалист Марко Николич не является топовым наставником и, вероятнее всего, не сможет добиться с командой высоких результатов, считает футбольный агент Дмитрий Селюк.

«Я не понимаю эту югославскую направленность. Кто из югославов себя проявил? Если ты такой хороший тренер, то приди в условный «Шинник» и сделай его чемпионом», - цитирует Селюка Metaratings.

Напомним, что Николич возглавил ЦСКА, сменив на этом посту Владимира Федотова. Ранее серб работал в РПЛ с московским «Локомотивом».

Одним из кандидатов на должность наставника «армейцев» считался Сергей Игнашевич.