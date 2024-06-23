Николич: «Было чувство, что когда-нибудь окажусь в ЦСКА»

Марко Николич, новый рулевой «армейского» клуба, знал, что однажды станет главным тренером команды.

Напомним, сербский специалист возглавил клуб в начале этого месяца, до него главным тренером ЦСКА был Владимир Федотов.

- Нет никакого секрета, что за последние годы я получал и другие предложения от российских клубов. Не буду говорить, кто и что предлагал, но в случае ЦСКА братство с «Партизаном» сыграло свою роль. У меня ведь было такое чувство, что когда-нибудь окажусь в ЦСКА, - передаёт слова Николича Bobsoccer.ru.

ЦСКА в прошлом сезоне занял шестую строчку в таблице чемпионата, набрав 48 очков.

Коллектив Николича в первом туре нового сезона отправится в Ростов, где встретится с одноимённой командой.