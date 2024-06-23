Сёмин: Думаю, что Худяков будет основным голкипером «Локомотива»

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об уходе голкипера Даниила Худякова из стана «железнодорожников».

Ранее столичный клуб объявил о расставании с 20-летним футболистом. Сообщалось, что вратарь продолжит карьеру в европейском клубе.

Сёмин считает, что о причинах расставания нужно спрашивать у руководства «Локомотива».

«Мне казалось, что Худяков будет заменой Лантратову и основным вратарем «Локомотива» на долгое время», — приводит слова Сёмина Metaratings.

В минувшем сезоне Худяков ни разу не появился на поле в составе основной команды «Локомотива».