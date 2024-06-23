Силкин высказался о возможном трансфере Сутормина в «Динамо»

Известный российский тренер Сергей Силкин прокомментировал возможный переход полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина в «Динамо».

Силкин заявил, что считает Сутормина хорошим футболистом, но ему сложно закрепиться в «Зените» из-за бразильцев.

— Возможно, если он действительно придёт в «Динамо», то сможет стать тем футболистом, который добавит команде необходимого опыта, — приводит слова Силкина Legalbet.

Вторую часть минувшего сезона Сутормин провел в аренде в «Сочи». За всю прошедшую кампанию 30-летний игрок принял участие в 22 матчах во всех турнирах, отметился двумя забитыми голами и записал на свой счет три ассиста.