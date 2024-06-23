Чанов: «Цель у ЦСКА должна быть одна — первая строчка»

Экс-тренер ЦСКА Вячеслав Чанов ответил на вопрос о том, какой результат «красно-синих» в новом сезоне РПЛ можно будет считать успешным.

«Если «армейцы» закончат сезон в медалях или им удастся забрать Кубок, тоже будет неплохо. Но цель перед сезоном должна быть одна — первая строчка», — приводит слова Чанова Legalbet.

Напомним, по итогам прошедшего розыгрыша Российской премьер-лиги ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице. После такого результата клуб принял решение расстаться с главным тренером Владимиром Федотовым. Вместо него был назначен Марко Николич.

Старт нового сезона РПЛ запланирован на 19 июля.