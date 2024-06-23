Орлов рассказал, зачем «Зенит» берёт Горшкова

Футбольный комментатор и болельщик «Зенита» Геннадий Орлов высказался о возможном переходе защитника «Крыльев Советов» Юрия Горшкова в «Зенит».

Орлов считает, что «сине-бело-голубые» берут Горшкова на роль дублера Дугласа Сантоса.

«В последнее время Сантоса стали травмы преследовать. И возраст у Сантоса такой, что надо страховаться», — приводит слова Орлова «Чемпионат».

В минувшей кампании 25-летний Горшков принял участие в 34 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и записал на свой счет два голевых паса.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость защитника в три миллиона евро.